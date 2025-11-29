مع عودة عطارد: 5 أبراج تبدأ بـ "جني الارباح" والباقون مدعوون لمتابعة الأخبار الطيبة!

تؤكّد الخبيرة الفلكية ، عبر ، أنّ هذا الأسبوع سيشهد تحولات فلكية هامة، أبرزها اكتمال القمر في يوم الجمعة الموافق 5 . هذا القمر المكتمل يُتوقع أن يمنح مواليد الجوزاء حيوية ونشاطًا متزايدين، بينما قد يشعر مواليد ، ، والحوت ببعض القلق أو التشتت. ويُعد هذا الاكتمال عمومًا فرصة لتعزيز القدرات العقلية وتحسين مستويات التواصل، بالإضافة إلى كونه وقتًا مثاليًا لاتخاذ القرارات المهمة التي تتطلب التفكير العقلاني والتحليل العميق.

بالتزامن مع هذه الحركة، يسجل هذا الأسبوع حركة كوكبية مميزة بوجود كل من الزهرة والمريخ إلى جانب الشمس في . هذا التجمع يعزز الحب والعلاقات الاجتماعية، ويجلب طاقة إيجابية وحماسًا لبعض المواليد. ومن المتوقع أن يستفيد مواليد الحمل، الأسد، القوس، ، والدلو بشكل خاص من هذا الوضع، حيث يعزز لديهم الأوضاع العاطفية والمالية، ويمنحهم فسحة من الأمل والارتياح لتحقيق الأمنيات، مصحوبة ببصيص نور في هذه المرحلة. قد تشهد هذه المواليد تحررًا أو سفرًا، أو عمليات بيع وشراء موفقة، مع توقع أخبار طيبة تعزز من جاذبيتهم وحضورهم.

أمّا الخبر الأهم والأبرز لهذا الأسبوع فهو عودة كوكب عطارد إلى مساره الطبيعي (متقدمًا) يوم السبت الموافق 29 ، حيث يتواجد في . بذلك، تعود دورة الحياة لتدور بشكل طبيعي، ممّا يسهل الاتصالات والتنقلات ويساهم في توضيح الملفات والأوراق والقضايا العالقة.

تتسم حركة القمر خلال الأسبوع بالتنقل عبر الأبراج التالية:

• السبت: يكون القمر في ، مشكلًا مربعًا مع الشمس، الزهرة، والمريخ في القوس. تؤمن تأثيرات القمر من الحوت الارتياح والسعادة والمكاسب المعنوية لمواليد ، ، والحوت.

• الأحد والاثنين: ينتقل القمر إلى الحمل، مشكلًا مثلثًا فلكيًا ناريًا مع الشمس من القوس، حاملًا معه الأرباح والحظوظ لمواليد الحمل، الأسد، والقوس.

• الثلاثاء والأربعاء: يدخل القمر ، ما يدفع مواليد للاستلام عمل جديد أو الانطلاق في ورشة عمل.

• الخميس والجمعة: ينتقل القمر إلى الجوزاء استعدادًا لاكتماله يوم الجمعة، وتُعطي تأثيراته من الجوزاء الدعم والمساعدة لمواليد الأبراج الهوائية: الجوزاء، الميزان، والدلو.

أمّا بالنسبة للحركة الكوكبية العامة، فتستقر الشمس، الزهرة، والمريخ في برج القوس. ويتواجد المشتري متراجعًا في السرطان، وبلوتو في ، بينما يتراجع كل من زحل ونبتون في الحوت. ويكون أورانوس في ، وعطارد متقدمًا في العقرب.