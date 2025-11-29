Alsumaria Tv
مع عودة عطارد: 5 أبراج تبدأ بـ "جني الارباح" والباقون مدعوون لمتابعة الأخبار الطيبة!

بالفيديو

2025-11-29 | 02:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مع عودة عطارد: 5 أبراج تبدأ بـ &quot;جني الارباح&quot; والباقون مدعوون لمتابعة الأخبار الطيبة!
201 شوهد

تتّوقع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 29 تشرين الثاني حتّى الجمعة 5 كانون الاوّل تحولات فلكية هامّة اكتمال القمر في الجوزاء وعودة عطارد إلى مساره.

تؤكّد الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أنّ هذا الأسبوع سيشهد تحولات فلكية هامة، أبرزها اكتمال القمر في برج الجوزاء يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر. هذا القمر المكتمل يُتوقع أن يمنح مواليد الجوزاء حيوية ونشاطًا متزايدين، بينما قد يشعر مواليد العذراء، القوس، والحوت ببعض القلق أو التشتت. ويُعد هذا الاكتمال عمومًا فرصة لتعزيز القدرات العقلية وتحسين مستويات التواصل، بالإضافة إلى كونه وقتًا مثاليًا لاتخاذ القرارات المهمة التي تتطلب التفكير العقلاني والتحليل العميق.
بالتزامن مع هذه الحركة، يسجل هذا الأسبوع حركة كوكبية مميزة بوجود كل من الزهرة والمريخ إلى جانب الشمس في برج القوس. هذا التجمع يعزز الحب والعلاقات الاجتماعية، ويجلب طاقة إيجابية وحماسًا لبعض المواليد. ومن المتوقع أن يستفيد مواليد الحمل، الأسد، القوس، الميزان، والدلو بشكل خاص من هذا الوضع، حيث يعزز لديهم الأوضاع العاطفية والمالية، ويمنحهم فسحة من الأمل والارتياح لتحقيق الأمنيات، مصحوبة ببصيص نور في هذه المرحلة. قد تشهد هذه المواليد تحررًا أو سفرًا، أو عمليات بيع وشراء موفقة، مع توقع أخبار طيبة تعزز من جاذبيتهم وحضورهم.
 
تابعوا جاكلين عقيقي على يوتيوب السومرية.
أمّا الخبر الأهم والأبرز لهذا الأسبوع فهو عودة كوكب عطارد إلى مساره الطبيعي (متقدمًا) يوم السبت الموافق 29 نوفمبر، حيث يتواجد في برج العقرب. بذلك، تعود دورة الحياة لتدور بشكل طبيعي، ممّا يسهل الاتصالات والتنقلات ويساهم في توضيح الملفات والأوراق والقضايا العالقة.
تتسم حركة القمر خلال الأسبوع بالتنقل عبر الأبراج التالية:
السبت: يكون القمر في الحوت، مشكلًا مربعًا مع الشمس، الزهرة، والمريخ في القوس. تؤمن تأثيرات القمر من الحوت الارتياح والسعادة والمكاسب المعنوية لمواليد السرطان، العقرب، والحوت.
الأحد والاثنين: ينتقل القمر إلى الحمل، مشكلًا مثلثًا فلكيًا ناريًا مع الشمس من القوس، حاملًا معه الأرباح والحظوظ لمواليد الحمل، الأسد، والقوس.
الثلاثاء والأربعاء: يدخل القمر برج الثور، ما يدفع مواليد الأبراج الترابية للاستلام عمل جديد أو الانطلاق في ورشة عمل.
الخميس والجمعة: ينتقل القمر إلى الجوزاء استعدادًا لاكتماله يوم الجمعة، وتُعطي تأثيراته من الجوزاء الدعم والمساعدة لمواليد الأبراج الهوائية: الجوزاء، الميزان، والدلو.
 
لمعرفة برجك أوّل بأوّل، انقر هنا.
أمّا بالنسبة للحركة الكوكبية العامة، فتستقر الشمس، الزهرة، والمريخ في برج القوس. ويتواجد المشتري متراجعًا في السرطان، وبلوتو في الدلو، بينما يتراجع كل من زحل ونبتون في الحوت. ويكون أورانوس في الثور، وعطارد متقدمًا في العقرب.

>> انضم الى السومرية على منصةX 

خاص السومرية

بالفيديو

أخبار الأبراج

الابراج

الابراج الاسبوعية

جاكلين عقيقي

السومرية

العراق

الأبراج الترابية

برج الجوزاء

برج العقرب

برج القوس

برج الثور

الميزان

