تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم

2025-11-28 | 08:05
تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم

يُؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى اضطرابات في النوم!

إذ ممكن ان تؤدي الوجبات الدسمة أو المتأخرة ليلاً، إلى حرقة في المعدة أو عسر هضم وقد تؤثر على الجهاز التنفسي!
 
لذلك تنظيم مواعيد الوجبات واختيار الأطعمة الخفيفة في المساء يُحسّن الساعة البيولوجية ويُساعد على نوم أعمق وهضم أفضل
اليك 6 عادات تساعد على النوم بمعدة مرتاحة وبلا أرق:

1.⁠ ⁠ تناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات

2.⁠ ⁠ اختيار وجبات خفيفة وسهلة الهضم

3.⁠ ⁠المشي الخفيف بعد العشاء

4.⁠ ⁠ تجنّب الاستلقاء مباشرة بعد الأكل

5.⁠ ⁠النوم على الجانب الأيسر

6.⁠ ⁠ الالتزام بمواعيد ثابتة للطعام والنوم

>> انضم الى السومرية على منصةX 

تفاصيل جديدة لرتل "التاهوات" الذي اخترق سيطرة بالأنبار.. تعود لأحد الفائزين بالانتخابات (فيديو)
10:33 | 2025-11-28
انتخابات 2025 فرضت تحولات جديدة... ومشهد سياسي مختلف "سنيا"!
03:33 | 2025-11-28
القبض على سوريين يقومون بتسليب الزائرين وأخذ ممتلكاتهم في مدينة الكاظمية
11:11 | 2025-11-27
إنذار بإزالة 60 منزلًا متجاوزًا في المحمودية
04:07 | 2025-11-27
اغلاق البيت الابيض بعد إصابات بإطلاق نار بهجوم مسلح
14:54 | 2025-11-26
بعد حرقه.. القوات الأمنية تعيد نصب العلم العراقي في كركوك
10:04 | 2025-11-26

