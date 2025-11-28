تخلّصوا من عسر الهضم بهذه العادات البسيطة قبل النوم



يُؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى اضطرابات في النوم!





لذلك تنظيم مواعيد الوجبات واختيار الأطعمة الخفيفة في المساء يُحسّن الساعة البيولوجية ويُساعد على نوم أعمق وهضم أفضل إذ ممكن ان تؤدي الوجبات الدسمة أو المتأخرة ليلاً، إلى حرقة في المعدة أو عسر هضم وقد تؤثر على الجهاز التنفسي!لذلك تنظيم مواعيد الوجبات واختيار الأطعمة الخفيفة في المساء يُحسّن الساعة البيولوجية ويُساعد على نوم أعمق وهضم أفضل

اليك 6 عادات تساعد على النوم بمعدة مرتاحة وبلا أرق:



1.⁠ ⁠ تناول قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات



2.⁠ ⁠ اختيار وجبات خفيفة وسهلة الهضم



3.⁠ ⁠المشي الخفيف بعد العشاء



4.⁠ ⁠ تجنّب الاستلقاء مباشرة بعد الأكل



5.⁠ ⁠النوم على الجانب الأيسر



6.⁠ ⁠ الالتزام بمواعيد ثابتة للطعام والنوم