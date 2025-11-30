وقفة احتجاجية لسكان الجادرية... ورفض لمحاولاتِ الاستيلاءِ على أراضيهم

وقفة احتجاجية لسكان ... مواطنون يطالبون الجهات المعنية بوقف أي إجراءات تسلب أراضيهم المثبتة قانونيا باسمهم



نظم عددٌ من سكانِ منطقةِ وسطَ وقفة ً احتجاجية ً رفضا لمحاولاتِ الاستيلاءِ على أراضيهم على الرغمِ من امتلاكِهم وثائقَ تثبتُ ملكيتَهم لها منذ سنواتٍ طويلة. وقال مواطنون لمراسلِ إنهم يطالبون الجهاتِ المعنية َ بوقفِ أيِ إجراءاتٍ تهددُ حقوقَهم وحسمِ الملفِ قانونيا بما يضمنُ حمايةَ أملاكِهم من التجاوزِ أو الالتفافِ عليها.