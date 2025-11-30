الصفحة الرئيسية
بناية مدرسية على وشك الانهيار... والمدير يتنصّل!
المصدر:
السومرية
173 شوهد
بناية مدرسية على وشك
الانهيار
في
بغداد
... مدير المدرسة يجبر أولياء الأمور على إخلاء مسؤوليته من انهيار الصفوف فوق رؤوس أبنائهم
أجبر
مديرُ مدرسةٍ ابتدائيةٍ متهالكةٍ في
بغداد
أولياءَ الامورِ على التوقيعِ على تعهدٍ يخلي مسؤوليتَه من انهيارٍ محتملٍ لبنايةِ المدرسةِ فوق رؤوسِ التلاميذِ ما ينذرُ بفاجعةٍ جديدةٍ مشابهةٍ لحادثةِ مدرسةِ القدوس في
اليوسفية
.. وطالب أهالي التلاميذِ الجهاتِ المعنيةَ بالتدخلِ من اجلِ توفيرِ بديلٍ آمنٍ ومناسبٍ لأبنائِهم من أجلِ استكمالِ العامِ الدراسي بأمان
المراسل
حسين عدنان
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
محليات
خاص السومرية
بالفيديو
بغداد
مدرسة
السومرية
العراق
الانهيار
اليوسفية
اليوسفي
أجبر
هالك
هالي
