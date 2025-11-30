بناية مدرسية على وشك الانهيار... والمدير يتنصّل!

بناية مدرسية على وشك في ... مدير المدرسة يجبر أولياء الأمور على إخلاء مسؤوليته من انهيار الصفوف فوق رؤوس أبنائهم



مديرُ مدرسةٍ ابتدائيةٍ متهالكةٍ في أولياءَ الامورِ على التوقيعِ على تعهدٍ يخلي مسؤوليتَه من انهيارٍ محتملٍ لبنايةِ المدرسةِ فوق رؤوسِ التلاميذِ ما ينذرُ بفاجعةٍ جديدةٍ مشابهةٍ لحادثةِ مدرسةِ القدوس في .. وطالب أهالي التلاميذِ الجهاتِ المعنيةَ بالتدخلِ من اجلِ توفيرِ بديلٍ آمنٍ ومناسبٍ لأبنائِهم من أجلِ استكمالِ العامِ الدراسي بأمان