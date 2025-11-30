الإطاحة بشبكة واسعة لتزوير المستمسكات الرسمية في بغداد

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ ، فقد وردت معلومات استخبارية عن وجود شخص يقوم بتزوير هويات وسنويات ووثائق رسمية متنوعة، ما استدعى استحصال الموافقة القضائية الشفوية لنصب كمين أسفر عن إلقاء القبض على المتهم (ج.ن.ع) وضبط بحوزته هويات وسنويات مزوّرة ودفاتر صكوك صادرة من مصرفي والرشيد.وخلال التحقيق الأولي، اعترف المتهم بمشاركته في عمليات التزوير مع شخصين آخرين أحدهما المدعو (م.م.ح) وهو من أرباب السوابق. وبناءً على اعترافات المتهم الأول، صدر أمر قبض وتفتيش بحق (م.م.ح)، لتباشر قوة مشتركة من ونجدة الأول ومركز شرطة التهذيب بمحاصرة منزله.وأثناء المداهمة، حاول المتهم الهرب بالقفز من نافذة منزله ليسقط ويصاب بكسر في ساقه، ليتم القبض عليه وضبط مستمسكات مزورة داخل منزله، ونقله إلى المستشفى للعلاج قبل استكمال التحقيق معه.وأشار المصدر إلى العثور لاحقاً على أدوات التزوير في دار متجاوز ضمن قطاع 80، تضمنت أختاماً متنوعة، وجهاز طباعة، وحاسوباً يحوي نماذج كتب رسمية وبطاقات سكن فارغة وخامات لكبس الهويات.واعترف المتهمان أيضاً بوجود شخص ثالث يُعرف بـ “أبو محمد”، وعلى ضوء قرار تم التوصل لهويته الكاملة وهو (س.ج.م)، وتم القبض عليه في منطقة الباب الشرقي وضبط مواد مزورة وأدوات تستخدم في التزوير، قبل الانتقال إلى منزله في حي القاهرة حيث تم العثور على أجهزة طبع هويات وطابعات وأختام ومواد خام وحاسوب يحوي معلومات دوائر رسمية.وأضاف المصدر أن التحقيقات قادت إلى متهم رابع يُدعى (ط.ع.ل)، حيث صدر أمر قبض بحقه. وبعد متابعة تحركاته التي غيّر خلالها موقعه ثلاث مرات خلال يومين، تم نصب كمين محكم والقبض عليه في أطراف . وضبط داخل الموقع الذي يستخدمه للتزوير حاسبات وطابعات متنوعة ودفاتر صكوك وعلامات مائية وأختام حرارية وسندات عقارات فارغة، إضافة إلى شهادات جنسية وبطاقات وطنية وسنويات سيارات ونماذج وكالات وبطاقات سكن معدة للتزوير.وأكد المصدر أن جميع المتهمين تم تدوين اعترافاتهم قضائياً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيراً إلى أن عملية القضاء على هذه الشبكة تأتي ضمن جهود مستمرة للحد من عمليات التزوير التي تمس ومصالح المواطنين.