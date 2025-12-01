بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل

– محلي

اقدم مواطنون من عشيرة الهركي، اليوم الاثنين، على حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء خبات باربيل.

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيها قيام مجموعة من أبناء العشيرة وهم يقومون بحرق المقر في القضاء.

ويشهد قضاء خبات بمحافظة ، منذ السبت الماضي، مواجهات دامية بين عشائر الهركية وقوات الامن في ، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، على خلفية تظاهرة انطلقت بعد منح العشيرة اصواتها الى الحزب الديمقراطي في الانتخابات مقابل منحها 3 مقاعد في البرلمان الا ان الحزب نكث وعوده.