جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)

وقال خلال جلسة لحكومته بحضور عدد من الصحفيين، ان " كان يتعرض للتنمر من قبل ، كان لدينا رئيس اعتقد أنه من الرائع تفجيرهم، ففجرهم، وفجأة، بدلاً من أن تكون لديهم قوة مساوية لقوة ، أصبحت إيران تحكم الشرق الأوسط لفترة طويلة من الزمن".وحملت كلمة ترامب العديد من الإشارات المهمة، عندما قال انه "كان لدينا مشكلة في التعامل مع العراق، لكن بعد ان هاجمنا ايران وقدراتها النووية، اصبح العراق اكثر ودية في التعامل معنا".