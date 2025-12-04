ديون غير قانونية تلاحق عائلة عراقية.. ما القصّة؟

شركة وهمية تورط عائلة بديون تتجاوز 100 مليون بعد استغلال مستمسكاتها وسحب قروض.

في ليلة وضحاها وجد " " وعائلته أنفسهم مدينين بأكثر من 100 مليون دينار للمصرف الصناعي، بعد استخدام مستمسكاتهم بسحب قروض وسيارات من المصرف المذكور دون علمهم من قبل شركة تمتهن النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بتيسير القروض.

