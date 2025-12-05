اربيل.. انتشار آليات عسكرية في خبات وإطلاق نار لتفريق "الهركية"



شهد قضاء خبات في ، اليوم الجمعة، توتراً أمنياً عقب انتشار آليات عسكرية في عدد من الشوارع الرئيسية، تزامناً مع احتجاجات نظمها مواطنون من الهركي.

وأفادت مصادر محلية لـ ، بأن القوات الأمنية أطلقت النار في الهواء لتفريق المتجمعين بعد تصاعد حدة التوتر بين الجانبين، فيما شوهدت تعزيزات عسكرية إضافية تتجه نحو موقع الاحتجاج.