القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في الكرخ



أعلنت مديرية مكافحة إجرام / ، الجمعة، القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية.

وقالت المديرية في بيان، إن العملية أسفرت عن توقيف جميع أفراد العصابة، بعد جهود استخبارية ومتابعة دقيقة لملاحقة الجناة.



وأضافت أن التحقيقات مستمرة للكشف عن أي نشاطات إجرامية أخرى للعصابة، مؤكدة حرص على التصدي لجميع أشكال السرقة وحماية ممتلكات المواطني.