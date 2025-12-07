سعدون جابر يرد على جدل "منحه ارضا" من الحكومة: منحت ارضي لبناء جسر-عاجل

وقال جابر في إيضاح مصور تابعته ، انه "يمتلك ارضا مساحتها 5 دوانم في منطقة البوعيثة اشتراها منذ 1979 وعندما أنشأت الدولة احتاجت الأرض ومنحتها للدولة مجانا".وأضاف ان الدولة عوضتني بدونم واحد مقابل مساحة 5 دوانم وحتى الان لا اعرف اين تقع هذه الأرض ولم استلم منها مترا واحدا بعد، لذلك لم يتم منحي هذه الأرض تكريما كما يشاع، ولا احتاج للتكريم، ولم استلم تكريما لا من ذاك الزمن ولا من الزمن الحالي".وخلال الأيام الماضية، ضجت وشخصيات سياسية ونواب بقصة منح ارضا من قبل الحكومة بمساحة دونم، مبدين اعتراضهم لمنح "العطايا" كما يصفون.