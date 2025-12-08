إزالة تجاوزات طريق "يا علي" مستمرة منذ شهر.. مشاهد وتوترات جديدة (فيديو)

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد التوتر بين القوات الأمنية والبلدية من جهة، وأصحاب الدور المتجاوزين من جهة أخرى، في مشهد مكرر منذ اكثر من شهر.وباشرت بلدية بإزالة المتجاوزين من هذا الطريق منذ اكثر من شهر، فيما شهدت الحملات مفارقات وحوادث عديدة خلال هذه الفترة، من بينها اشراف المحافظ بنفسه على إزالة احد المنازل الكبيرة المتجاوزة والتي تبين امتلاك أصحابها عدة صهاريج وعجلة "جكسارة".