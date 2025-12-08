مصحوب بأصوات انفجارات.. حريق ضخم يلتهم محلا في النعمانية (فيديو)

– محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث حريق اندلع في محل تجاري في قضاء النعمانية شمالي .

ويظهر في مقطع الفيديو، اندلاع النيران وانتشارها بشكل سريع، مصحوبة بأصوات انفجارات وفرقعة من داخل المحل المحترق، وسط حالة من الهلع للمواطنين وأصحاب المحال القريبة من الحادث.



وبحسب الفيديو، قام بعض المواطنين بإخلاء المحال القريبة من الحادث تلافيا لوصول النيران وانتشارها، فيما أكدوا اتصالهم على الدفاع المدني لغرض إخماد الحريق.