توقعات برج الأسد لعام 2026: سنة الفرص والتحولات الكبرى!

رأت خبيرة الفلك لمواليد في سنة 2026 أنها تفتح أمامهم أبواباً واسعة من التغيير، تتأرجح بداياته بين الضغوط والتهيئة والانتظار، قبل أن ينقلب المشهد بشكل لافت مع دخول المشتري إلى برجهم في منتصف السنة.





وأكدت أن بداية السنة تحمل تحضيرات وتعبًا وضغوطًا مهنية، مع وضع غير مستقر، خاصة في النصف الأول من العام، ومع وجود المشتري في البيت الثاني عشر من ، بيت العراقيل والتأخير. قد تتعرض لمطبات مادية أو استثمارات متسرعة، وعليك تجنب سوء التخطيط والتنقلات الوظيفية الفوضوية.



مهنيًا: نصفان متناقضان… وصعود قوي بعد تموز

ابتداءً من تموز، تنقلب الصورة بالكامل مع دخول المشتري إلى برجك.

وأشارت عقيقي: "تبدأ ستة أشهر ذهبية تدعمك بقوة وتعيد إليك الثقة بالنفس والطموح. تتناغم طاقة المشتري في الأسد مع زحل ونبتون في الحمل، ومع أورانوس في الجوزاء، فتتسارع الإنجازات المهنية، قد تحقق هدفًا غاليًا، تصل إلى منصب أو شهرة أو نجاح بارز في عملك أو مشاريعك الخاصة. من السنة هو موعد تحقيق الطموحات الكبرى والظهور القيادي والفني والإعلامي".

عاطفيًا: المشتري يشعل شرارة القلب ويعيد الدفء للعلاقات

بعد فترة سابقة لم تكن فيها العاطفة في أولوياتك، أو مررت خلالها بصعوبات أو جفاف عاطفي، تنقلب المعادلة.

وأوضح عقيقي أنه "مع دخول المشتري إلى برجك في النصف الثاني، تبدأ أفضل الفترات العاطفية، ليس فقط لعام 2026 بل لسنوات مقبلة".

قد تعيش عشقًا حقيقيًا، خطوبة، أو زواجًا، أو تجد شخصًا يدخل حياتك بقوة ويعيد ترتيب أولوياتك. إذا كنت مرتبطًا، تعود الأجواء الحميمة الدافئة، وتتم تسويات مهمة وتفتح صفحة جديدة أكثر نضجًا ووضوحًا. الحياة الاجتماعية نشيطة جدًا، ما يزيد من فرص التعارف والارتباط.

صحيًا: التحسن تدريجي… والتحذير من استنزاف الطاقة

وضعك الصحي يتحسن تدريجيًا، لكن عليك الانتباه من استهلاك طاقتك إلى الحد الأقصى. الإجهاد والتوتر قد يضعفان مناعتك ويعرضانك لمشاكل صحية مرتبطة بالأعصاب أو الضغط النفسي. حاول تنظيم وقتك، منح نفسك فترات راحة، والابتعاد عن السهر المبالغ فيه والتوتر الدائم. الاعتدال هو المفتاح.



عام 2026 ليس عامًا عاديًا لمولود الأسد، بل هو محطة تحول حقيقية تتطلب صبراً في بداياتها وجرأة في نهاياتها. فإذا أحسنت استغلال النصف الثاني من العام، ستجد نفسك أمام فرص استثنائية مهنياً وعاطفياً وصحيًا، قد لا تتكرر قريبًا. تذكّر أن الاتزان والتخطيط هما مفتاح عبورك الناجح لهذا العام المزدهر، وأن أفضل إنجازاتك تبدأ حين تثق بقدرتك على صنع التغيير.