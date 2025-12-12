الصفحة الرئيسية
توقعات برج الأسد لعام 2026: سنة الفرص والتحولات الكبرى!
بالفيديو
رأت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي لمواليد برج الأسد في سنة 2026 أنها تفتح أمامهم أبواباً واسعة من التغيير، تتأرجح بداياته بين الضغوط والتهيئة والانتظار، قبل أن ينقلب المشهد بشكل لافت مع دخول المشتري إلى برجهم في منتصف السنة.
2025-12-12 | 02:00
2025-12-12T02:00:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/amhlta3kw3etkrlrkuhtma?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d549535%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=23a4295d-037a-44ed-85e5-2047d8700c1b&InitAdsBeforePlayer=1
توقعات برج الأسد لعام 2026: سنة الفرص والتحولات الكبرى!
91 شوهد
رأت خبيرة الفلك
جاكلين عقيقي
لمواليد
برج الأسد
في سنة 2026 أنها تفتح أمامهم أبواباً واسعة من التغيير، تتأرجح بداياته بين الضغوط والتهيئة والانتظار، قبل أن ينقلب المشهد بشكل لافت مع دخول المشتري إلى برجهم في منتصف السنة.
إنها سنة تُمهِّد لتجارب قوية، إنجازات مميزة، وعودة لوهج الثقة والطموح الذي يميّز الأسد. وبين الحذر في النصف الأول، والانطلاقات الذهبية في النصف الثاني، يمرّ الأسد بمرحلة مفصلية تُعيد رسم مساره المهني والعاطفي والصحي بقوة.
وأكدت
جاكلين عقيقي
أن بداية السنة تحمل تحضيرات وتعبًا وضغوطًا مهنية، مع وضع غير مستقر، خاصة في النصف الأول من العام، ومع وجود المشتري في البيت الثاني عشر من
السرطان
، بيت العراقيل والتأخير. قد تتعرض لمطبات مادية أو استثمارات متسرعة، وعليك تجنب سوء التخطيط والتنقلات الوظيفية الفوضوية.
مهنيًا: نصفان متناقضان… وصعود قوي بعد تموز
ابتداءً من تموز، تنقلب الصورة بالكامل مع دخول المشتري إلى برجك.
وأشارت عقيقي: "تبدأ ستة أشهر ذهبية تدعمك بقوة وتعيد إليك الثقة بالنفس والطموح. تتناغم طاقة المشتري في الأسد مع زحل ونبتون في الحمل، ومع أورانوس في الجوزاء، فتتسارع الإنجازات المهنية، قد تحقق هدفًا غاليًا، تصل إلى منصب أو شهرة أو نجاح بارز في عملك أو مشاريعك الخاصة.
القسم الثاني
من السنة هو موعد تحقيق الطموحات الكبرى والظهور القيادي والفني والإعلامي".
يمكنكم مشاهدة
توقعات الفلك 2026
لبرج السرطان وغيرها من الأبراج على
يوتيوب
السومرية
.
عاطفيًا: المشتري يشعل شرارة القلب ويعيد الدفء للعلاقات
بعد فترة سابقة لم تكن فيها العاطفة في أولوياتك، أو مررت خلالها بصعوبات أو جفاف عاطفي، تنقلب المعادلة.
وأوضح
جاكلين
عقيقي أنه "مع دخول المشتري إلى برجك في النصف الثاني، تبدأ أفضل الفترات العاطفية، ليس فقط لعام 2026 بل لسنوات مقبلة".
قد تعيش عشقًا حقيقيًا، خطوبة، أو زواجًا، أو تجد شخصًا يدخل حياتك بقوة ويعيد ترتيب أولوياتك. إذا كنت مرتبطًا، تعود الأجواء الحميمة الدافئة، وتتم تسويات مهمة وتفتح صفحة جديدة أكثر نضجًا ووضوحًا. الحياة الاجتماعية نشيطة جدًا، ما يزيد من فرص التعارف والارتباط.
توقعات 2026
مع جاكلين عقيقي، يمكنكم متابعتها على
موقع السومرية.
صحيًا: التحسن تدريجي… والتحذير من استنزاف الطاقة
وضعك الصحي يتحسن تدريجيًا، لكن عليك الانتباه من استهلاك طاقتك إلى الحد الأقصى. الإجهاد والتوتر قد يضعفان مناعتك ويعرضانك لمشاكل صحية مرتبطة بالأعصاب أو الضغط النفسي. حاول تنظيم وقتك، منح نفسك فترات راحة، والابتعاد عن السهر المبالغ فيه والتوتر الدائم. الاعتدال هو المفتاح.
عام 2026 ليس عامًا عاديًا لمولود الأسد، بل هو محطة تحول حقيقية تتطلب صبراً في بداياتها وجرأة في نهاياتها. فإذا أحسنت استغلال النصف الثاني من العام، ستجد نفسك أمام فرص استثنائية مهنياً وعاطفياً وصحيًا، قد لا تتكرر قريبًا. تذكّر أن الاتزان والتخطيط
الحكيم
هما مفتاح عبورك الناجح لهذا العام المزدهر، وأن أفضل إنجازاتك تبدأ حين تثق بقدرتك على صنع التغيير.
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
