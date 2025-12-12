ابتزاز ومساومة... مستحقات معلقة لدى هيئة الضرائب

مجهز ينهي أعمال تأثيت مبنى الهيئة ويتفاجأ بعدم وجود تخصيص لتسديد مستحقاته



تفاجأ مجهزٌ أنهى أعمالَ تأثيثِ مبنى هيئةٍ للضرائبِ بأن مشروعَه الذي سلمه كاملا تحول إلى دين ٍ ثقيلٍ بذمةِ الهيئةِ بعدما أُبلغ بأن التخصيصَ المالي غيرُ متوفر. وقال المجهزُ لمراسلِ إنه تعرض لابتزازٍ ومساومةٍ من بعضِ الموظفين داخل الهيئةِ بعد أن طلبوا منه مبالغَ مالية ً مقابلَ تسهيلِ صرفِ مستحقاتِه البالغةِ أكثرَ من مئةٍ وسبعةٍ وثمانين مليونَ دينار.