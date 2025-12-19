كربلاء تستعد للأمطار... شبكات تصريف جديدة وصيانة!

أدخلت محافظة ُ كربلاءَ شبكاتِ تصريفٍ وإجراءاتٍ خدمية ً عاجلة ً استعدادا لموجةِ أمطار ٍ محتملة. وقال مسؤولون في الدوائرِ الخدميةِ إن هذه التحركاتِ تأتي ضمن إجراءاتٍ وقائيةٍ، فيما أبدى مواطنون استياءً واسعا من تأخرِ تنفيذِ مشاريعِ المجاري بمركزِ المدينةِ وأريافِها منذ أكثرَ من عشرِ سنوات..