بالفيديو.. لحظة اغتيال العقيد زيد عادل امام منزله في كركوك

وفي وقت سابق من اليوم، نعت ، العقيد صبيح.وذكر بيان للقيادة، أنه "بمزيدٍ من الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى قيادة شرطة ، وعلى رأسها قائد الحقوقي فتاح ، وكافة الضباط والمنتسبين، استشهاد أحد رجالها الأوفياء العقيد زيد عادل صبيح، المنسوب إلى مديرية الجنائية والحركات".وأضاف البيان أن "القيادة تستذكر المسيرة المهنية المشرفة للفقيد وعطاءه المخلص في أداء واجبه الوطني"، معربة عن "خالص تعازيها وأصدق مواساتها إلى عائلة الشهيد وزملائه ورفاقه".من جهته، وجه ، بفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة الملابسات.