مجزرة حوادث مرورية في الديوانية بسبب الضباب.. الطريق الدولي مغلق والجثث في الشارع (فيديو)

السومرية نيوز-امن



لقي عدد من المواطنين مصرعهم، في "مجزرة حوادث مرورية" على الطريق السريع الدولي الرابط بين العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، حيث توقفت حركة السير بالكامل بسبب الحوادث التي حصلت في مكان واحد نتيجة الضباب مما أدى الى اصطدام عدة عجلات ببعضها البعض.

