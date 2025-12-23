"بي جي ثيرتي" من "زسكو بايك" : تجمع بين الجاذبية والتقنيات الحديثة وتلائم مختلف الاجواء

ها هي شركة "زسكو بايك" تدخل عالم السيارات الهجينة والمتطورة باطلاقها سيارة "بي جي ثيرتي" بمواصفات عالية جدًّا تناسب كل الأجواء والضروف وبشكل جذابًا وملفت للأنظار .

أطلقت شركة "زسكو بايك" أولى سياراتها الهجينة والمتطورة "بي جي ثيرتي" بمواصفات عالية صُممت لتلائم مختلف الأجواء والظروف وبشكل يجمع بين الجاذبية والتقنيات الحديثة. وقال مسؤولون في الشركة لمراسل إنّ زسكو اعتمدت أحدث الأنظمة التقنية في هذه المركبة لمنافسة السيارات الموجودة في السوق العراقية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق موديلات حديثة بأسعار مناسبة مع إتاحة الشراء النقدي والتقسيط عبر مكاتب الشركة في جميع المحافظات.

التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.