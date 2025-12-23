المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعاً والسامرائي يتحدث عن "تماسك"

عقد الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً جديداً، فيما تحدث رئيس تحالف العزم عن تماسك المجلس.





ونقل المصدر عن قوله، "المجلس السياسي الوطني متماسك". وقال مصدر سياسي مطلع لـ ، إن " الوطني عقد اجتماعا جديدا في منزل ابو مازن".ونقل المصدر عن قوله، "المجلس السياسي الوطني متماسك".

وأضاف المصدر أن "السامرائي والحلبوسي وسرمد الخنجر وأبو مازن يواصلون اجتماعهم في منزل الأخير"، مؤكداً أن " وثابت غادرا اجتماع المجلس السياسي الوطني".



والمجلس السياسي الوطني، هو تحالف عراقي لأحزاب سنية رئيسية فائزة بـ 65 مقعداً نيابياً في انتخابات اشتمل على حزب تقدم الذي يرأسه (33 مقعداً) وحزب عزم الذي يرأسه (15 مقعداً) وتحالف السيادة الذي يرأسه خميس الخنجر (9 مقاعد) وتحالف حسم الوطني الذي يرأسه (5 مقاعد) وحزب الجماهير الذي يقوده أحمد (3 مقاعد).