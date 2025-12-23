الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550987-639021149200352008.jpeg
المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعاً والسامرائي يتحدث عن "تماسك"
بالفيديو
عقد المجلس السياسي الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً جديداً، فيما تحدث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي عن تماسك المجلس.
2025-12-23 | 14:27
2025-12-23T14:27:02+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/jjmyfurthdyl3jrbhje7zq?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d550987%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=c9a88984-4b20-47ff-b959-cbc602378032&InitAdsBeforePlayer=1
المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعاً والسامرائي يتحدث عن "تماسك"
المصدر:
السومرية نيوز
259 شوهد
عقد
المجلس السياسي
الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً جديداً، فيما تحدث رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
عن تماسك المجلس.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ
السومرية نيوز
، إن "
المجلس السياسي
الوطني عقد اجتماعا جديدا في منزل
أحمد الجبوري
ابو مازن".
ونقل المصدر عن
السامرائي
قوله، "المجلس السياسي الوطني متماسك".
وأضاف المصدر أن "السامرائي والحلبوسي وسرمد الخنجر وأبو مازن يواصلون اجتماعهم في منزل الأخير"، مؤكداً أن "
خميس الخنجر
وثابت
العباسي
غادرا اجتماع المجلس السياسي الوطني".
والمجلس السياسي الوطني، هو تحالف عراقي لأحزاب سنية رئيسية فائزة بـ 65 مقعداً نيابياً في انتخابات
مجلس النواب
اشتمل على حزب تقدم الذي يرأسه
محمد الحلبوسي
(33 مقعداً) وحزب عزم الذي يرأسه
مثنى السامرائي
(15 مقعداً) وتحالف السيادة الذي يرأسه خميس الخنجر (9 مقاعد) وتحالف حسم الوطني الذي يرأسه
ثابت العباسي
(5 مقاعد) وحزب الجماهير الذي يقوده أحمد
الجبوري
(3 مقاعد).
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
