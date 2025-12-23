"كي كارد" تقاضي عميلا طالب بإعادة أمواله.. فيديو

شركة "كي كارد" ترفع دعوى ضد مدير مدرسة بسبب دعوته للتحقيق في اختفاء رصيده.

تفاجأ مديرُ مدرسة حكومية في بدعوى قضائية رفعت ضده من قبل شركة "كي " بتهمة التشهير فقط لأنه أطلق مناشدة سابقة عبر للتحقيق في سرقة امواله المودعة في بطاقته المصرفية.. ويطالب مدير المدرسة السلطات القضائيةَ بإجراء تحقيق مستقل يكشف ملابسات اختفاء أمواله واعادة حقوقه وانصافه من دعوى التشهير.. المزيد في تقرير السومرية اعلاه.