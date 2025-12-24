الصفحة الرئيسية
إجلاء مواطنين عراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة
الشابة رويدة دخلت المستشفى لإزالة حصوة في الكلى لتخرج جثة هامدة
بالفيديو
ذوو رويدة: إدارة مستشفى الشرق الأوسط أخفت خبر وفاتها لأكثر من 4 ساعات.
2025-12-24 | 14:15
2025-12-24T14:15:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
الشابة رويدة دخلت المستشفى لإزالة حصوة في الكلى لتخرج جثة هامدة
المصدر:
السومرية
118 شوهد
ذوو رويدة: إدارة مستشفى الشرق الأوسط أخفت خبر وفاتها لأكثر من 4 ساعات.
قصة جديدة تؤكد رداءة
الخدمات الطبية
والصحية التي تقدمها بعض المستشفيات الأهلية في
العراق
.. الشابة رويدة التي دخلت مستشفى الشرق الأوسط لإجراء عملية بسيطة خرجت منها جثة هامدة من دون أن يعرف ذووها الأسباب الحقيقية لوفاتها.. ورغم الظروف الغامضة للقصة إلا أن مراسل
السومرية
التقى أهلها وكشف تفاصيل الفاجعة التي هزت
بغداد
منذ أن أُعلن عنها.. المزيد في التقرير اعلاه.
المراسل
حسين عدنان
>>
فوضى في حفل تخرّج كلية السلام ببغداد بعد انفجار أسطوانة هيليوم
04:41 | 2025-11-22
غدا.. على المرشحين إزالة دعاياتهم او دفع كلفة الإزالة.. والأمانة تحصي الاضرار لفرض تعويضات
01:22 | 2025-11-10
شابة تموت مرتين.. لحظات مرعبة داخل مسجد
03:53 | 2025-10-17
وفاة شابة بمستشفى خاص في بغداد تثير صدمة.. عائلتها لـ"السومرية": وجدنا الجثة داخل مخزن!
08:57 | 2025-12-24
محليات
خاص السومرية
بالفيديو
ترندات
المستشفيات الأهلية في العراق
المستشفيات الأهلية
العراق
السومرية
وفاة
الخدمات الطبية
الأهلي
بغداد
فيات
اصيل
سومر
+A
-A
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
محليات
27.49%
04:01 | 2025-12-23
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
04:01 | 2025-12-23
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
محليات
25.8%
07:02 | 2025-12-23
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
07:02 | 2025-12-23
امطار رعدية وحرارة تصل الى 2 مئوية.. توقعات الطقس خلال أيام أعياد الميلاد
محليات
24.65%
01:16 | 2025-12-23
امطار رعدية وحرارة تصل الى 2 مئوية.. توقعات الطقس خلال أيام أعياد الميلاد
01:16 | 2025-12-23
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
أخبار الطقس
22.05%
01:18 | 2025-12-24
العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد
01:18 | 2025-12-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
Live Talk
جيل جديد من المطربين يفرض اسلوبه الخاص - Live Talk - الحلقة ١٨٨ | 2025
10:30 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
ساكو يتحدث عن "التطبيع" ويوجه رسالة للحكومة الجديدة
12:20 | 2025-12-24
"كي كارد" تقاضي عميلا طالب بإعادة أمواله.. فيديو
15:10 | 2025-12-23
المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعاً والسامرائي يتحدث عن "تماسك"
14:27 | 2025-12-23
تحولات في شكل العملية السياسية.. فيديو
13:41 | 2025-12-23
شمس الكويتية بعد زيارتها للعراق: بغداد تفوقت على تركيا
12:05 | 2025-12-23
كاميرا مراقبة توثق اعتداءً على كوادر مستشفى تكريت التعليمي
10:51 | 2025-12-23
