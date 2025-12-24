الشابة رويدة دخلت المستشفى لإزالة حصوة في الكلى لتخرج جثة هامدة

ذوو رويدة: إدارة مستشفى الشرق الأوسط أخفت خبر وفاتها لأكثر من 4 ساعات.

قصة جديدة تؤكد رداءة والصحية التي تقدمها بعض المستشفيات الأهلية في .. الشابة رويدة التي دخلت مستشفى الشرق الأوسط لإجراء عملية بسيطة خرجت منها جثة هامدة من دون أن يعرف ذووها الأسباب الحقيقية لوفاتها.. ورغم الظروف الغامضة للقصة إلا أن مراسل التقى أهلها وكشف تفاصيل الفاجعة التي هزت منذ أن أُعلن عنها.. المزيد في التقرير اعلاه.