قرارات مفاجئة تهز سوق السيارات.. فيديو

تجار: إيقاف الحوالات المالية وفرض تعرفة كمركية جديدة أربكا تجارة السيارات.

تفاجأ تجار سيارات في بقرار إيقاف الحوالات المالية إلى الدول المُصدرة للمركبات الصادر عن وذلك بالتزامن من قرب تطبيق قرار التعرفة الكمركية الجديدة. وقال عدد من التجار لمراسل إن قرار وقف الحوالات أربك حركة الاستيراد وأوقف التعاقدات بالاضافة الى الخسائر التي سيخلفها قرار فرض ضريبة كمركية بمقدار خمس عشرة بالمئة على السيارات الهجينة والكهربائية، مطالبين بتدخل عاجل من .. التفاصيل في تقرير السومرية اعلاه.