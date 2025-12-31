كاظم الساهر يرصد نور صبري بين الحشود ويفاجئه بتحية وسط الحفل (فيديو)

وخلال الحفل، اكتشف حارس السابق جالسا بين الحضور، ليقول: "اليوم عدنا مفاجآت.. عدنا حارس المنتخب العراقي نور صبري شخصيا موجود"، ليقوم صبري وهو يشكر واقفا على الترحيب.من جانبه كتب نور صبري على حسابه في : "حفل أكثر من رائع وليلة ساحرة ..وشكرا على الترحيب اللطيف"وكان الساهر قد احيا حفلا في إسطنبول يوم امس وصادف الكثير من النجوم والشخصيات العراقية هناك بينها .