وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضبا بعد خلاف مع المنظمين (فيديو)

وخلال الحفل، فقد جسار أعصابه معبّرا عن انزعاجه من الخلل التقني الذي رافق السهرة، وقال لمنظمي الحفل: ما الذي يحدث اليوم؟ لا أفهم الأمر. الجمهور جاء ليستمع، لا ليكتفي بالرقص فقط. حتى في منزلي لا أضع هذا المستوى من الصوت. نحن على مسرح واسع وكبير، ومع ذلك وُضع لي نصف جهاز مراقبة فقط. هذا وضع غير طبيعي ولا يليق بمسرح محترم".بالمقابل، رد الجمهور الحاضر بالتصفيق للفنان اللبناني، ما دفع الأخير لتبرير انفعاله بأنه لأجل إسعاد الحاضرين.في حين، لم يقدم صاحب أغنية "غريب الناس" سوى 7 أغنيات، إذ لم تتجاوز مدة غنائه نحو 40 دقيقة ما زاد من حدّة الانتقادات الموجّهة للجهة المنظمة.فيما عبر الجمهور عن امتعاضه من ارتفاع أسعار بطاقات الحفل مقارنة بالمستوى المقدم، معتبرين أن التجربة الفنية لم تعكس القيمة المدفوعة.