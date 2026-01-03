المجتمع العراقي في 2025.. انقسام من الدكتورة بان الى حريق الهايبر ماركت

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
​تعليق روسي جديد يخص اعتقال الرئيس الفنزويلي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

المجتمع العراقي في 2025.. انقسام من الدكتورة بان الى حريق الهايبر ماركت

بالفيديو

2026-01-03 | 12:46 2026-01-03T12:46:13+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

المجتمع العراقي في 2025.. انقسام من الدكتورة بان الى حريق الهايبر ماركت

88 شوهد

الانقسام العراقي.. قضايا اجتماعية بخلفيات سياسية

في العراقِ، لا تنفصلُ الاحداثُ الاجتماعيةُ عن السياسةِ، فحتى وان كان الحدثُ والنقاشُ حوله اجتماعيا صرفا، الا انه غالبا ما يكونُ الانقسامُ حوله تقفُ خلفه تأثيراتٌ سياسية ٌ، ولأن عامَ الفين وخمسةٍ وعشرين كان مليئا بالانقسامِ السياسي بامتياز، لذلك ليس من الغريبِ ان تتصاعدَ الاحداثُ المسببةُ للانقسامِ المجتمعي والتي لم تكن احداثا محلية ً فحسب بل إقليميةٌ أيضا، خصوصا مع اختلافِ خريطةِ النفوذِ في الشرقِ الأوسطِ وانعكاسِه على الإصطفافاتِ الداخليةِ في العراق، وتتمظهرُ قصصُ الانقسامِ المجتمعي على قضايا مجتمعيةٍ لاسبابٍ سياسيةٍ، باشكالٍ مختلفةٍ، تارةً من خلالِ التفاعلِ مع او ضد قضيةٍ مجتمعيةٍ، طبقا لنوعِ اصطفافِ الدولةِ مع هذه القضيةِ او ضدها، واحيانا يأتي الانقسامُ وفقا لمدى ارتباطِ القضيةِ المجتمعيةِ هذه بتحديدِ المذنبِ والضحيةِ وفقا للخلفياتِ العقائديةِ او الهويات.

الدكتورة بان.. ظاهرة انعدام الثقة بين المجتمع والدولة
واحدةٌ من ابرزِ القضايا التي شكلت انقساما مجتمعيا كبيرا في العراق انخرطت فيها مختلفُ الأوساطِ من القضاءِ والأجهزةِ الأمنيةِ والاوساطِ السياسيةِ نزولا لأقلِّ عنصرٍ في الهرمِ المجتمعي، والتي تمثلت بقضيةِ الدكتورةِ بان، التي كانت ايقونة َ الانقسامِ المجتمعي عامَ الفين وخمسةٍ وعشرين في العراقِ منذ ان عُثرَ على جثتِها في المنزلِ وصولا الى اخرِ تقريرٍ قضائيٍ بشأنِها، فقضيةُ الدكتورة بدأت بالعثورِ عليها متوفية ً داخل غرفتِها مع جروحٍ وكدماتٍ على جسدِها، لتصدرَ السلطاتُ المحلية ُ في البصرة روايتَها الأولى بوصفِ الحالةِ بانها انتحارٌ، لكن التفاصيلَ الثانويةَ التي رافقت العمليةَ والتي اضافت مسحة ً درامية ً اكبرَ على الحادثةِ مثلَ كتابةِ عبارةِ "اريد الله" على بابِ الحمام في غرفتِها باستخدامِ دمائِها، وكذلك مهنتِها بوصفِها طبيبة ً نفسية ً وما تحدث عنه زملاؤُها بانها تساعدُ الاخرين وتعيشُ حياة ً سعيدةً نسبيًا وناجحةٌ في عملِها، جميعُها جعلت من روايةِ الانتحارِ محط شكوكٍ، وكشفت عن انعدامِ ثقةٍ كاملٍ بين المواطنين والروايةِ الرسميةِ للدولةِ، قبل ان تؤكدَ التقاريرُ والتحقيقاتُ العلنية ُ ان الدكتورة بان ماتت منتحرة ً، الا انه حتى الان هناك مئاتُ الالافِ ربما لايصدقون بهذه الروايةِ، والذين دخلوا بمواجهةٍ مباشرةٍ مع سياسيين وكذلك مع مئاتِ الالافِ من المواطنين الذين عارضوا فكرةَ كونِها مقتولة ً وصدقوا بالروايةِ الرسمية.

المهندس بشير.. التفاصيل الدرامية تثير الشغف والشكوك
 بالطريقةِ ذاتِها، كانت قضية ُ المهندس بشير عاملا للانقسامِ المجتمعي بين مصدقٍ بالروايةِ الحكوميةِ واخرين يشككون بها، وكان من أسبابِ هذا الانقسامِ أيضا وجودُ حلقاتٍ مفقودةٍ ومسحةٍ دراميةٍ أيضا في هذه الحادثةِ، عندما تم اعتقالُ المهندس بشير قالت السلطاتُ الأمنيةُ انه قفز من فوقِ سياجِ مجمعٍ سكنيٍ خلال ساعاتِ الفجر في احدِ أيامِ رمضان، واتجه الى منزلِ ضابطٍ، ثم حدثت مشاداتٌ كلاميةٌ بينهم وتم اعتقالُ المهندس بشير، ليتمَ الإعلانُ عن وفاتِه لاحقا في احدِ المستشفيات، وحينها أثيرت الاتهاماتُ تجاه وزارةِ الداخلية وعناصرِها باتهامِهم بقتلِ المهندس بشير تحت التعذيب، الا ان وزارةَ الداخليةِ دخلت في مواجهةٍ طويلةٍ مع المواطنين واضطرت لنشرِ مقاطعِ فيديو من الكاميراتِ الداخليةِ للسجون والتي اثبتت تعرضَ المهندس بشير لاعتداءٍ بالضربِ من قبلِ السجناءِ، لكن الغضبَ الشعبي كان ضد الداخليةِ لان لغةَ البياناتِ التي استخدمتها وموقفَها كان يبدو وكانه متحاملٌ تجاه الضحيةِ وتحميلِه مسؤوليةَ حتى الاعتداءاتِ التي تعرض اليها، غير ان الحقائقَ اشارت بوضوحٍ الى وجودِ حالاتِ ضربٍ واعتداءٍ عليه من قبلِ عائلةِ الضابط في المجمعِ السكني وكذلك في مركزِ التوقيفِ ثم في السجن، لتكونَ الاعتداءاتُ على الضحيةِ بمثابةِ سلسلةٍ مرتبطة.

الطائفية المستدامة.. بين علي نعيم وعودة رافع الرفاعي وصعود الشرع
كانت للانقساماتِ الطائفيةِ حصةُ الأسد في المشهدِ المجتمعي العراقي خلال الفين وخمسةٍ وعشرين ، متأثرا بمتغيراتِ المنطقةِ مثل اندلاعِ الحربِ الإيرانيةِ مع الكيانِ الصهيوني في اولِ مواجهةٍ علنيةٍ تاريخيةٍ بين الطرفين، وكذلك اثار سقوطُ بشارِ الأسد وصعودُ تيارٍ جهاديٍ سابقٍ او فرضُ "حكمِ الأغلبيةِ السنية" في سوريا مقابلَ حكمِ الأغلبيةِ الشيعيةِ في العراقِ، فجميعُ هذه القضايا تسببت بتصاعدِ الانقسامِ الطائفي حول هذه القضايا، وتمظهرت هذه الاثارُ بوضوحٍ في قضيةِ الشاعر علي نعيم الذي تسبب بغضبٍ شعبي ومؤسساتٍ حكوميةٍ ودينيةٍ بعد القائِه ابياتا مسيئة ً لصحابةِ الرسول، وكذلك تمظهر الانقسامُ الطائفي بشكلٍ كبيرٍ على لسانِ المحللين السياسيين المرتبطين بدوائرَ سياسيةٍ معينةٍ، كما ان حادثةَ عودةِ رافع الرفاعي الى العراق زادت من النقاشِ الطائفي.
ِ
النار والماء.. أثر سياسي لحريق الكوت والتعداد السكاني وأزمة المياه
وضمن سياقِ "عدمِ الثقةِ بالدولة"، كان حريقُ هايبر ماركت الكوت، مناسبةً جديدةً لمواجهةٍ مباشرةٍ بين المواطنين والسلطاتِ الحكوميةِ المحليةِ والمركزيةِ أولا، ثم تحولت القضيةُ الى مواجهةٍ سياسيةٍ صريحةٍ بين تياراتٍ سياسيةٍ مختلفةٍ، بينما كانت بعضُ العوائلِ لاتزالُ تبحثُ عن الرمادِ المتبقي من ذويها فالنيرانُ الهائلةُ التي اشتعلت في مركزِ التسوق هذا في مدينةِ الكوت بمحافظةِ واسط انهت حياةَ اكثرَ من ستين شخصا، فضلا عن فقدانِ عدةِ اشخاصٍ، وكذلك كانت ازمة ُ المياهِ مسيطرةً على النقاشِ العامِ في العراقِ وانتقادِ سياسةِ الدولةِ تجاه دولِ الجوارِ ولاسيما سوريا، كما كان اجراءُ التعدادِ السكاني لأولِ مرةٍ منذ سبعةٍ وثلاثين عاما، واحدا من ابرزِ الاحداثِ التي سيطرت على اهتمامِ المجتمعِ العراقي خلال الفين وخمسةٍ وعشرين ، والذي لم يخلُ من الانقسامِ والنقاشِ الطائفي والمناطقي، خصوصا مع ما كشفه التعدادُ من ارقامٍ مختلفةٍ عن الاعتقادِ العامِ بشأنِ عددِ سكانِ بعضِ المحافظاتِ والمناطقِ، مثل مدينةِ الصدر التي تبين ان عددَ سكانِها اقلُّ من مليونِ نسمةٍ وليس خمسةَ ملايينِ نسمةٍ كما كان شائعا.


>> انضم الى السومرية على منصةX 

محليات

خاص السومرية

بالفيديو

الدكتورة بان

المهندس بشير

السومرية

العراق

المجتمع العراقي

تعداد السكان

الدكتورة

علي نعيم

الرفاعي

كاميرات

البصرة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Play
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
Play
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
Play
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Play
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Play
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Play
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Live Talk
Play
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Play
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Play
العراق في دقيقة 3-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
Play
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
Play
نشرة ٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-02
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
Play
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Play
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
Celebrity
Play
Celebrity
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
Play
Best Off 2025 - Celebrity م٤ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-01
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:05 | 2026-01-01
Live Talk
Play
Live Talk
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
Play
فنان شامل يصنع هويته الموسيقية الخاصة - Live Talk - الحلقة ١٩٤ | 2025
10:30 | 2026-01-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩١ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-01

اخترنا لك
أمن العراق 2025.. النجاة من حرب الـ12 و"اغتيال انتخابي" وتسوركوف "حرة"
11:24 | 2026-01-03
اقتصاد العراق 2025.. غلق منصة الدولار و"لعنة" الرواتب
11:05 | 2026-01-03
سياسة العراق 2025.. حرب التسريبات ومصافحة ترامب واستبدال السلاح بالمقاعد
10:17 | 2026-01-03
في اليمن.. اشتباكات عنيفة بين قوات درع الوطن والانتقالي في معسكر الخشعة (فيديو)
07:13 | 2026-01-02
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان (فيديو)
05:33 | 2026-01-02
اليمن.. تقدم كبير لقوات درع الوطن لاستلام المواقع العسكرية في حضرموت
05:24 | 2026-01-02

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.