اليات مدرعة ومدافع ثقيلة بمدخل المنطقة الخضراء.. والسبب؟

وانتشرت اليات ومدرعات ومدافع على طريق سريع خلال دخولها الى ، كما شوهد العديد من الأصناف الأمنية بينهم فرقة الجوق الموسيقي، حيث من المتوقع تنفيذ فعاليات بمناسبة عيد الجيش العراقي يوم غد السادس من كانون الثاني.ويوم امس امتلأت سماء العاصمة بالطائرات العراقية ضمن فعاليات تحضيرية لاحتفال عيد الجيش.