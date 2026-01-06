سماء بغداد تتزين بأسراب طيران الجيش احتفاءً بالذكرى الـ105 للتأسيس (فيديو)

– أمن



شهدت سماء العاصمة ، اليوم الثلاثاء، تحليقاً مكثفاً لطائرات وطيران الجيش، ضمن الاحتفالات المركزية بالذكرى الـ 105 لتأسيس الجيش العراقي.

وجابت أسراب الطائرات مختلف أحياء العاصمة، مقدمةً استعراضات جوية احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية، وسط تفاعل من الذين شاركوا في إحياء ذكرى تأسيس صمام أمان البلاد.



يُذكر أن القائد العام للقوات المسلحة، ، كان قد أكد، مواصلة العمل على تعزيز قوة الدولة عبر حفظ الأمن وحصر السلاح بيدها.