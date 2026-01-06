داخل سوق شعبي في بغداد.. الشرطة تقبض على امرأة تبيع أدوية غير مرخصة

وذكر بيان للقيادة، ان "مفارز قاطع نجدة الشعلة ألقت القبض على امرأة تبيع أدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية (إكسباير) داخل أحد الأسواق الشعبية".وبين، أن "عملية القبض جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة، حيث تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية المخالفة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة أصوليًا".وأشار البيان، إلى "مصادرة الأدوية المضبوطة، لإتلافها بالتعاون مع مفارز ، بعد صدور قرار القاضي المختص".