وخلال تجمع ودي مع المشجعين، تقدم شاب نحو محاولا منحه دولارا واحدا، في إشارة رمزية لدعم النادي، مبررا خطوته برغبته في المساهمة بتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها برشلونة، والمساعدة في التعاقد مع لاعبين جدد.وقال المشجع لـ"لابورتا"،: "أعلم أنكم تواجهون صعوبات مالية في برشلونة وأتمنّى أن تتحسّن الأمور. أريد التبرّع بهذا المال لضمّ لاعبين جدد".المبادرة، التي اتسمت بالعفوية والروح الساخرة، أربكت لابورتا للحظات، قبل أن يبتسم ويعتذر عن قبول المبلغ، معربا عن امتنانه للمشجع، مؤكدا أن لفتته محل تقدير كبير، لكنه لا يستطيع قبول المال.