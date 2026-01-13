الزائرون يسيرون صوب الكاظمية لاحياء الزيارة الرجبية

يتوافد الزائرين نحو في لإحياء ذكرى استشــ.هاد الامام (ع) وسط اجراءاتٍ أمنية مشدّدة واستعدادات خدمية.

أجواءٌ روحانيةٌ أضفتها الزيارة الرجبية على العاصمة وطرقاتِها، هذه المناسبة التي اعتاد عليها البغداديون تجسّد صورة واضحة لتكاتف الأهالي بمختلف انتماءاتِهم. فيما يجد الزائرون الذين يواصلون المسير باتجاه سهولة في التنقل، في ظل توفرِ مختلف الخدمات التي تقدمها المواكب المنتشرة على جانبي الطرق.

التفاصيل في هذا التقرير من .