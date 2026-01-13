فيديو يرصد اشتباكات مسلحة شمالي بغداد

تنشر ، مقطع فيديو يرصد اشتباكات مسلحة وقعت شمالي .

وكان مصدر أمني أفاد، قبل قليل، بوقوع اشتباكات مسلحة ضمن شمالي .

الفيديو المرفق متداول على مواقع التواصل الاجتماعي..