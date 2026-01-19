بالصور والفيديو.. الحدود العراقية السورية

ووفقا لمراسل ، فان رجال السابع نفذوا ممارسات أمنية في منطقة طريفاوي من اقصى غرب لإظهار الاستعداد القتالي.كما اكدت قوات الجيش قرب منفذ اليعربية الحدودي في ان "الحدود مؤمنة بالكامل والوضع مستقر".