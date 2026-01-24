جامعات العراق تعلن الاضراب المفتوح والمطالبة باعادة النظر في قرار المالية

دفعت الاستثناءاتُ في منحِ مخصصاتِ الخدمةِ الجامعيةِ موظفين وتدريسيين منسوبين الى وزارةِ التعليمِ العالي لتنظيمِ اضرابٍ واعتصامٍ مفتوحٍ داخل الجامعاتِ والكلياتِ وذلك مع رفضِ وزارةِ الماليةِ تمويلَ الرواتبِ لغيرِ المشمولين بالمخصصات.

وحذرت نخبٌ علمية ٌ وكوادرُ إداريةٌ من أن رفعَ المخصصاتِ الجامعيةِ يشكلُ مساسا باستحقاقاتِهم الوظيفيةِ ويهددُ استقرارَهم المعيشي في ظلِ الالتزاماتِ الماليةِ المترتبةِ على كلِ فردٍ شهريا.

التفاصيل في هذا التقرير من .