أساتذة الجامعات سيعملون "سائقي تكسي".. قطع المخصصات سيخفض الرواتب الى النصف والغضب يتصاعد

وصب الموظفون من تدريسيين وفنيين واداريين غضبهم على القرار الحكومي ووزيرة المالية، حيث أشاروا الى ان رواتبهم ستنخفض الى النصف وقد لا تتجاوز الـ400 والـ500 الف دينار، مشيرين الى انهم لن يستمروا بالعمل بهذه الرواتب وسيتوجهون الى الاعمال الحرة.وأكد العديد من الموظفات انهن يعملن صباحا ومساءً لتدارك المصاريف اليومية وسد الاحتياجات التي تتعلق بايجار المنزل وخطوط النقل ومصاريف الروضات والمدارس لاطفالهن.وقالت احدى الموظفات، ان القرار يشمل إيقاف مخصصات الخدمة الجامعية للتدريسيين الذين غير متفرغين للتدريس، لكنها تبقى مستمرة للتدريسيين المتفرغين للتدريس وللفنيين والاداريين، متسائلة عن وضعها بصفتها مدرسة لكن عملها اداري بسبب عدم منحها فرصة التدريس وساعات النصاب المطلوبة منها من قبل الجامعة، مشيرة الى انها غير محسوبة كادارية لكي تستمر مخصصاتها، ولا هي مصنفة كتدريسية وتمنح فرصة التدريس، ما يحرمها من الحصول على المخصصات.