وقال مراسل والذي يواكب احتجاجات موظفي منذ الصباح، ان احتجاجات الموظفين تطورت من وقفات احتجاجية في بوابة جامعة ، الى اضراب عن الدوام وقطع الشارع الرئيسي بعد وتقاطع جامعة بغداد.وأضاف ان قوات حفظ القانون وصلت الى مقتربات جامعة بغداد بعد ان وصلت الوقفة الاحتجاجية الى هذه المستويات.ونظم مئات الموظفين من جامعة بغداد وباقي الجامعات في بغداد وقفات احتجاجية ورفعوا شعارات غاضبة ضد رقم 40 لسنة2026 والذي يقضي بحجب المخصصات الجامعية عن التدريسيين "غير المتفرغين للتدريس"، حيث سيؤدي هذا القرار الى تخفيض الرواتب بين الثلث والنصف تقريبا.