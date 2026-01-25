"لولا تنازلنا لما جلستَ في مكانك".. مشادة بين الجبوري والحلبوسي تحت قبة البرلمان (فيديو)

وأظهر مقطع مصور حصلت عليه " "، اعتراض النائب بشدة على آلية اختيار ممثلي البرلمان، موجهاً انتقادات لاذعة لرئيس المجلس.وقال مخاطباً بصوت مرتفع: "أنتَ تجاهلت استحقاق كتلة العزم في عضوية البرلمان العربي".وتابع الجبوري في نبرة تحدٍ واضحة: "تذكّر جيداً.. لولا تنازل تحالف العزم لما جلستَ في مكانك اليوم"، في إشارة إلى التوافقات السياسية التي أفضت إلى انتخاب الحلبوسي رئيساً للمجلس.