تجريف مستمر لأراضي قضاء شط العرب في البصرة.. فيديو

يتعرض قضاء الى عمليات تجريف مستمرة جراء سيطرة مسؤولين محليين على مساحات زراعية واسعة وتحويلها الى أراض سكنية. ودعا قائممقام قضاء شط العرب حيدر طعمة الى تشكيل لجنة لتسريع تغيير جنس العقار في المقاطعات الزراعية داخل التصميم الاساس لضمان شمولها بالمخططات التفصيلية.. التفاصيل في تقرير اعلاه.