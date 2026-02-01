الصفحة الرئيسية
برشلونة يوسع الفارق مع الريال بانتصار على إلتشي
"تغريدة ترامب" تعرقل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. وتوجه نيابي لـ"حل البرلمان"
السومرية نيوز-سياسة
كشف اعضاء في مجلس النواب، اليوم الاحد، توجههم نحو "حل البرلمان" اذا استمر الاخفاق في تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد ان تم خرق المدة الدستورية التي انتهت في 29 يناير المنتهي.
2026-02-01 | 05:10
2026-02-01T05:10:48+00:00
"تغريدة ترامب" تعرقل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. وتوجه نيابي لـ"حل البرلمان"
السومرية
نيوز-سياسة
كشف اعضاء في
مجلس النواب
، اليوم الاحد، توجههم نحو "حل البرلمان" اذا استمر الاخفاق في تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد ان تم خرق المدة الدستورية التي انتهت في 29 يناير المنتهي.
وقال النائب عن تحالف خدمات محمود فالح السيد، للسومرية نيوز، ان "البرلمان سار بالاتجاه الصحيح في المدد الدستورية بانتخاب رئاسة البرلمان لكن في الفترة الاخيرة تخلف المجلس عن الحضور واكمال النصاب القانوني".
واشار الى ان "اول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في 27 يناير الماضي لم يتحقق النصاب، وكان اليوم الاخير من المدة الدستورية هو 29 يناير، لكن اليوم دخلنا في شهر شباط وضربنا المدد الدستورية وايضا لم يتحقق النصاب".
واكد ان "75 نائبا فقط حضروا الجلسة، بينما عندما تخرج خارج البرلمان تجد بين 150 الى 200 نائب تقريبا يجلسون في الخارج "، معتبرا ان "هذا حنث باليمين الدستوري ونطالب بحل
مجلس النواب
".
واوضح انه "يمكن لثلث اعضاء البرلمان ان يطالبوا بحل مجلس النواب، وبالفعل هناك توجه من قبل بعض النواب وبدأوا بجمع تواقيع اذا استمر الوضع على ماهو عليه وعدم تحقيق نصاب الجلسة سيتم الذهاب حل مجلس النواب".
وتعتبر هذه الخطوة تطورا استثنائيا بعد شهر واحد فقط على انشاء البرلمان الجديد، فيما يأتي تأجيل انعقاد الجلسة بسبب عدم تحقق النصاب حيث بلغ عدد حضور الجلسة 75 نائبا فقط بينما كانت الجلسة السابقة 85 نائبا، حيث يعتقد ان هذا التأجيل يأتي كمحاولة لكسب الوقت والتخلص من حرج "الرفض الامريكي لترامب"، حيث عند انتخاب رئيس الجمهورية سيكون عليه تكليف
المالكي
مباشرة، لذلك تحتاج القوى السياسية لكسب الوقت من خلال عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اساسا.
الاتحاد الوطني: تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أول مخالفة دستورية للبرلمان
14:20 | 2026-01-29
ارباك شامل في البرلمان.. طلب "غير محسوم" لتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ونقاش حول "المهلة الدستورية"
04:30 | 2026-01-27
الحزبان الكرديان للسومرية: فشل الجلسة لا علاقة له بانتخاب رئيس الجمهورية.. "تريث اطاري" يتعلق بـ"فيتو ترامب"
06:07 | 2026-02-01
الشرع يوجه اتهاما لـ"قسد": هاجمتنا في حلب وحاولت عرقلة التحرير
13:29 | 2026-01-14
سياسة
ترندات
بالفيديو
البرلمان
مجلس النواب
رئيس الجممهورية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
المالكي
مجلس ال
ترامب
الجدي
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
اقتصاد
30.66%
01:43 | 2026-01-31
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
01:43 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
اقتصاد
26.26%
09:06 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
09:06 | 2026-01-31
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
محليات
21.91%
11:59 | 2026-01-30
الامطار تتجمع بسماء العراق.. هذه المحافظات عليها الاستعداد
11:59 | 2026-01-30
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.17%
03:56 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
03:56 | 2026-01-31
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
الحزبان الكرديان للسومرية: فشل الجلسة لا علاقة له بانتخاب رئيس الجمهورية.. "تريث اطاري" يتعلق بـ"فيتو ترامب"
06:07 | 2026-02-01
انقسام كردي كردي قد يعطل جلسة الأحد.. فيديو
13:46 | 2026-01-31
طيران مجهول يجوب سماء ميسان.. فيديو
11:19 | 2026-01-31
تنسيقية منتسبي التعليم العالي تعلن تعليق الاعتصامات مؤقتاً وتؤكد التمسك بالحقوق المشروعة
10:50 | 2026-01-31
رجل يصادف السيد الصدر وهو ذاهب الى كربلاء لاداء الزيارة، شاهدوا ماذا طلب منه؟
10:08 | 2026-01-31
تجريف مستمر لأراضي قضاء شط العرب في البصرة.. فيديو
14:11 | 2026-01-30
