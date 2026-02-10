50 باصاً بنوافذ معتمة.. رتل أمني كبير ينقل سجناء داعش إلى الناصرية

وذكر مصدر أمني لـ ، أن "الرتل يضم نحو 50 باصاً مغلقة النوافذ، ترافقها حمايات عسكرية وسيارات إسعاف، في إطار خطة أمنية محكمة لضمان سلامة عملية النقل".وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية قامت بقطع عدد من الطرق داخل المدينة وعلى محاور محددة، لتأمين حركة الرتل ومنع أي خروقات أمنية محتملة.