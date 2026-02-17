الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
السومرية تنفرد بسلسلة برامج رمضانية تضع العمل الإنساني في مقدمة أولوياتِها
بالفيديو
أطلقت قناة السومرية دورتها البرامجية الخاصة بشهرِ رمضان الكريم، لتضم سلسلة متنوعة تتوزع على الترفيه وعمل الخيرِ والمسابقات والدراما والحوارات السياسية وغيرِها من الأعمال التي يستعرضها التقرير اعلاه.
2026-02-17 | 15:13
2026-02-17T15:13:54+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/l73wu2orxibonlffvdwvuw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d556353%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=0cf9f7e7-2736-41d4-8657-95f86f16c191&InitAdsBeforePlayer=1
السومرية تنفرد بسلسلة برامج رمضانية تضع العمل الإنساني في مقدمة أولوياتِها
253 شوهد
أطلقت
قناة السومرية
دورتها البرامجية الخاصة بشهرِ رمضان الكريم، لتضم سلسلة متنوعة تتوزع على الترفيه وعمل الخيرِ والمسابقات والدراما والحوارات السياسية وغيرِها من الأعمال التي يستعرضها التقرير اعلاه.
في رمضان لا يكفي أن نعد الساعات حتى أذان
المغرب
بل نعد الحكايات التي تتشكل بين لحظة وأخرى ونقدم مساحات تعلو فيها قيم العطاء والمفاجآت والحوارات العميقة عبر سلسلة انتاج رمضاني مميز من
السومرية
يواكب نبض الناس ويقترب من يومياتهم والأهم من كل ذلك أنه يركز على الإنسان وفعل الخير بعيدا عن الاستعراض بهموم الناس ومشاكلهم.. تتشكل خريطة الموسم الرمضاني من عناوين ترسم مسار اليوم بأكمله.
تبدأ الرحلة من برنامج "تاخذ لو تنطي" الذي تقدمه شيماء قاسم.. حيث يتحول السؤال إلى قصة إنسانية تؤكد أن "الكرم عادة وليس موقفا عابرا".
ثم تمتد إلى برنامج "بالـ90" مع
علاء بتي
الذي يلتقط نبض الشارع في تسعين ثانية: مفاجآت وضحكات ولقطات تسرع نبض المشاهد وتربطه فورا باللحظة في مشهد تفاعلي مليء بالحياة.
ومن حدة اللحظة ننتقل إلى صورة أخرى للإحسان في برنامج "الله بالخير" مع مقدمته بلسم حسين التي تبني
جسورا
بين الناس من خلال تقديم يد العون لهم التزاما بنهج السومرية الثابت في نشر مبدأ التكافل الاجتماعي.
وفي مساءات رمضان، تعيد لمياء مصطفى في برنامج "ليلة رمضانية" تعريف ضيوفها لتكتشف جوانب في شخصياتهم لم تكن معروفة وتغوص معهم في أعماق ذكرياتهم عبر أسئلة خارجة عن المألوف.
في "سوشيال رمضان" تحاول طيبة عامر أن تستحضر قصصا إنسانية ملهمة لتحولها إلى محتوى ذي معنى يواكب كل الترندات واهتمامات المستخدمين.
ولا يفوت السومرية أن تنقل أجواء رمضان من قلب الشارع ومن دون رتوش حيث يرافق
علي خشان
في برنامجه "ناس برمضان" المواطنين لينقل آراءهم إلى من يهمهم الأمر أملا في إيجاد الحلول السريعة لاحتياجاتهم.
ومع اتساع النقاش، يظهر التحليل الحاد في برنامج "من الأخير" مع حسام الحاج ليقرأ الواقع بجرأته المعتادة مع أهم صناع القرار في
العراق
.
ثم تأتي نور الجميلي لتكسر المشهد بمفاجآت من نوع آخر في برنامج "أوكف دا أكلك" عبر حوارات خفيفة ومشاهد مفاجئة وجوائز.
ولأن رمضان شهر تأمل وعلم تفتح السومرية نافذة دينية في برنامج حديث رمضان مع الشيخ الدكتور عدنان
الحامدي
والشيخ جهاد
الأسدي
ليقدم وضوحا في المسائل الروحية ويمنح المشاهد أدوات للتأمل اليومي.
وأخيرا يعانق
إيهاب
العطية
العاصمة
بغداد
في "جولة رمضانية" بين أزقتها ليروي حكايات أهلها ويسلط الضوء على عاداتهم في ساعة تلفزيونية تستعيد ذكريات الشهر الفضيل.
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
