السومرية تنفرد بسلسلة برامج رمضانية تضع العمل الإنساني في مقدمة أولوياتِها

أطلقت دورتها البرامجية الخاصة بشهرِ رمضان الكريم، لتضم سلسلة متنوعة تتوزع على الترفيه وعمل الخيرِ والمسابقات والدراما والحوارات السياسية وغيرِها من الأعمال التي يستعرضها التقرير اعلاه.



في رمضان لا يكفي أن نعد الساعات حتى أذان بل نعد الحكايات التي تتشكل بين لحظة وأخرى ونقدم مساحات تعلو فيها قيم العطاء والمفاجآت والحوارات العميقة عبر سلسلة انتاج رمضاني مميز من يواكب نبض الناس ويقترب من يومياتهم والأهم من كل ذلك أنه يركز على الإنسان وفعل الخير بعيدا عن الاستعراض بهموم الناس ومشاكلهم.. تتشكل خريطة الموسم الرمضاني من عناوين ترسم مسار اليوم بأكمله.

تبدأ الرحلة من برنامج "تاخذ لو تنطي" الذي تقدمه شيماء قاسم.. حيث يتحول السؤال إلى قصة إنسانية تؤكد أن "الكرم عادة وليس موقفا عابرا".

ثم تمتد إلى برنامج "بالـ90" مع الذي يلتقط نبض الشارع في تسعين ثانية: مفاجآت وضحكات ولقطات تسرع نبض المشاهد وتربطه فورا باللحظة في مشهد تفاعلي مليء بالحياة.

ومن حدة اللحظة ننتقل إلى صورة أخرى للإحسان في برنامج "الله بالخير" مع مقدمته بلسم حسين التي تبني بين الناس من خلال تقديم يد العون لهم التزاما بنهج السومرية الثابت في نشر مبدأ التكافل الاجتماعي.

وفي مساءات رمضان، تعيد لمياء مصطفى في برنامج "ليلة رمضانية" تعريف ضيوفها لتكتشف جوانب في شخصياتهم لم تكن معروفة وتغوص معهم في أعماق ذكرياتهم عبر أسئلة خارجة عن المألوف.

في "سوشيال رمضان" تحاول طيبة عامر أن تستحضر قصصا إنسانية ملهمة لتحولها إلى محتوى ذي معنى يواكب كل الترندات واهتمامات المستخدمين.

ولا يفوت السومرية أن تنقل أجواء رمضان من قلب الشارع ومن دون رتوش حيث يرافق في برنامجه "ناس برمضان" المواطنين لينقل آراءهم إلى من يهمهم الأمر أملا في إيجاد الحلول السريعة لاحتياجاتهم.

ومع اتساع النقاش، يظهر التحليل الحاد في برنامج "من الأخير" مع حسام الحاج ليقرأ الواقع بجرأته المعتادة مع أهم صناع القرار في .

ثم تأتي نور الجميلي لتكسر المشهد بمفاجآت من نوع آخر في برنامج "أوكف دا أكلك" عبر حوارات خفيفة ومشاهد مفاجئة وجوائز.

ولأن رمضان شهر تأمل وعلم تفتح السومرية نافذة دينية في برنامج حديث رمضان مع الشيخ الدكتور عدنان والشيخ جهاد ليقدم وضوحا في المسائل الروحية ويمنح المشاهد أدوات للتأمل اليومي.

وأخيرا يعانق العاصمة في "جولة رمضانية" بين أزقتها ليروي حكايات أهلها ويسلط الضوء على عاداتهم في ساعة تلفزيونية تستعيد ذكريات الشهر الفضيل.