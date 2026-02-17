الصفحة الرئيسية
فيديوهات
بالفيديو: القصة الكاملة لسرقة مدرسة النهروان
بالفيديو
أهالي المنطقة ينفون مزاعم السرقة ويؤكدون: تم نقل طلبتها إلى المدارس المجاورة.
2026-02-17 | 14:36
2026-02-17T14:36:00+00:00
بالفيديو: القصة الكاملة لسرقة مدرسة النهروان
أهالي المنطقة ينفون مزاعم السرقة ويؤكدون: تم نقل طلبتها إلى المدارس المجاورة.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمواطنين يزعمون سرقة مدرسة كرفانية في منطقة النهروان في
بغداد
في قصة أثارت الرأي العام وأحدثت
جدلا
كبيرا في الشارعِ العراقي.. مراسل
السومرية
تحرى القضية ليكشف عن أن الأمر برمته لم يكن سوى مزاعم غير حقيقية وأن
وزارة التربية
وزعت طلابها على المدارس المجاورة ضمن جهودها لإنهاء ظاهرة المدارسِ الكرفانية.. التفاصيل في سياق التقرير اعلاه.
