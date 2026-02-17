بالفيديو: القصة الكاملة لسرقة مدرسة النهروان

أهالي المنطقة ينفون مزاعم السرقة ويؤكدون: تم نقل طلبتها إلى المدارس المجاورة.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمواطنين يزعمون سرقة مدرسة كرفانية في منطقة النهروان في في قصة أثارت الرأي العام وأحدثت كبيرا في الشارعِ العراقي.. مراسل تحرى القضية ليكشف عن أن الأمر برمته لم يكن سوى مزاعم غير حقيقية وأن وزعت طلابها على المدارس المجاورة ضمن جهودها لإنهاء ظاهرة المدارسِ الكرفانية.. التفاصيل في سياق التقرير اعلاه.