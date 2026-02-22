الصفحة الرئيسية
زيلينسكي يعلن إحباط مخطط لاغتيال شخصيات بارزة في أوكرانيا
بالجرم المشهود.. الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بصورها في بغداد (فيديو)
السومرية نيوز – امن
أعلنت مديرية مكافحة جرائم المعلوماتية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني "بالجرم المشهود" في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.
2026-02-22 | 05:16
2026-02-22T05:16:49+00:00
بالجرم المشهود.. الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بصورها في بغداد (فيديو)
أعلنت مديرية مكافحة جرائم المعلوماتية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني "بالجرم المشهود" في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.
الكرخ
بالعاصمة
بغداد
.
وذكرت المديرية في بيان، أن مفارزها تمكنت من استدراج المتهم والقبض عليه بعد محاولته ابتزاز فتاة ومساومتها بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد البيان، أن عملية الاعتقال تمت بدقة عالية بعد نصب كمين للمتهم لحظة استلامه المبالغ المالية، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
