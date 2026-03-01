ارتفاع ضحايا العراق لاكثر من 10 اشخاص.. قصف مجهول في ديالى يخلف ضحايا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جولة رمضانية
من
09:30 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة جنوبي البلاد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557449-639079509233411510.jpg
ارتفاع ضحايا العراق لاكثر من 10 اشخاص.. قصف مجهول في ديالى يخلف ضحايا
بالفيديو
السومرية نيوز-امن
افادت مصادر امنية ومحلية في محافظة ديالى اليوم الاحد، بسقوط عدة ضحايا وجرحى بقصف مجهول استهدف قضاء المقدادية في ديالى.
2026-03-01 | 03:33
2026-03-01T03:33:16+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/itnqln26eajcragey5uxw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d557449%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=32fd8bda-ee63-4f2c-b4ad-77e9df337182&InitAdsBeforePlayer=1
ارتفاع ضحايا العراق لاكثر من 10 اشخاص.. قصف مجهول في ديالى يخلف ضحايا
1,819 شوهد
السومرية
نيوز-امن
افادت مصادر امنية ومحلية في
محافظة ديالى
اليوم الاحد، بسقوط عدة ضحايا وجرحى بقصف مجهول استهدف قضاء
المقدادية
في
ديالى
.
وقال المصدر ان 6 قتلى وجرحى لقوا مصرعهم بقصف مجهول استهدف مبنى في قضاء
المقدادية
بديالى، فيما لم يعرف بعد طبيعة الموقع المستهدف ومصادر النيران.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا
العراق
منذ يوم امس وساعة اندلاع الحرب، الى اكثر من 10 شهداء وجرحى حتى الان.
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة جنوبي البلاد
18:03 | 2026-02-28
الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على البقاع إلى 34 شخصا
05:54 | 2026-02-21
خلاف على أرض زراعية يخلف ضحيتين غربي العراق
09:31 | 2025-12-21
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الشتوية في الولايات المتحدة
13:29 | 2026-01-27
أمن
ترندات
بالفيديو
قصف
ديالى
السومرية نيوز
محافظة ديالى
سومرية نيوز
المقدادية
السومرية
العراق
مقداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
سياسة
50.08%
09:47 | 2026-02-27
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
09:47 | 2026-02-27
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
محليات
22.29%
10:12 | 2026-02-28
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
10:12 | 2026-02-28
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
سياسة
18.44%
08:56 | 2026-02-28
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
08:56 | 2026-02-28
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
دوليات
9.19%
08:03 | 2026-03-01
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
08:03 | 2026-03-01
المزيد
أحدث الحلقات
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
الأكثر مشاهدة
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
اخترنا لك
استشهاد المرشد الاعلى يرفع التوتر على اسوار الخضراء.. محاولات اقتحام بالشفل واطلاق نار
00:29 | 2026-03-01
إصابات بعد استهداف طائرة مسيرة مطار الكويت
10:35 | 2026-02-28
إطلاق نار من مخفر كويتي باتجاه الحدود العراقية في محطة الرطكة (فيديو)
12:03 | 2026-02-27
شح المياه يهدد الأراضي والمحاصيل مع اقتراب الموسم الزراعي... والمزارعون يرفعون الصوت!
04:04 | 2026-02-25
العتابي ينفي استقالته من منصب محافظ المثنى: سمعناها من الـ"فيسبوك"!
07:58 | 2026-02-24
جلسة ساخنة في مجلس المثنى.. مشاحنات واشتباك بالأيدي (فيديو)
07:31 | 2026-02-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.