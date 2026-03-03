الجيش اللبناني يخلي مواقعه والقوات الاسرائيلية تتوغل بريا في لبنان

واكدت وسائل اعلام لبنانية، ان اخلى مواقعه المتقدمة في سهل المجيدية و بسطرة وعزرائيل في تلال كفرشوبا و نقل عناصره إلى مركز كفرحمام، كما اخلى مواقعه الحدودية في عيتا الشعب والقوزح ودبل ورامية وعين إبل ورميش باتجاه في عيتيت.من جانبه اكد الجيش الإسرائيلي بدء توغل بري محدود في مع السيطرة على مواقع استراتيجية هناك مؤكدا أن المنتشرة في المنطقة تأتي ضمن تمركز دفاعي يهدف إلى التقدم الميداني.واشار الى ان الجنود ينفذون عمليات تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب مشددا على أن وجود هذه القوات يعد إجراء تكتيكيا وليس عملية برية واسعة النطاق.وجاءت هذه التطورات بعد دخول الى الحرب وقام باطلاق صواريخ باتجاه الاراضي المحتلة لاول مرة منذ ايقاف اطلاق النار اواخر 2024.