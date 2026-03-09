إقبال على تخزين المواد الغذائية في البصرة

البصريون يتهافتون على الأسواق والتجار يرفعون الأسعار استغلالا للأزمة



تهافت البصريون على شراء وتخزين المواد الغذائية في أعقاب استهداف المنشآت النفطية وتوقف صادرات وسط مخاوف من إغلاق الموانئ والمنافذ الحدودية.. عدسة رصدت ما يجري في أسواق في التقرير اعلاه.