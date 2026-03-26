قصف جوي يستهدف مقراً للحشد في صلاح الدين

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم الخميس، بتعرض أحد المقار التابعة لهيئة إلى قصف جوي على أطراف قضاء آمرلي التابع لمحافظة ، في تصعيد ميداني جديد يضاف إلى سلسلة الخروقات السيادية التي تشهدها البلاد.

وأكد شهود عيان، سماع دوي انفجارات أعقبها تصاعد لأعمدة الدخان من موقع تابع للحشد في المناطق المتاخمة لآمرلي.



وفرضت القوات الأمنية والحشد الشعبي طوقاً مشدداً حول مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف للموقع.