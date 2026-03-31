تدهور في قطاع خدمات قضاء شط العرب.. فيديو

مسؤولون محليون: قلة التخصيصات المالية وشح الموارد يعيقان تنفيذ الخطط الخدمية.

يعاني قضاء في من تدهور حاد في قطاع الخدمات الأساسية في ظل شح المياه وتهالك البنى التحتية. وقال مسؤولون محليون لمراسلة إن قلة التخصيصات المالية وشح الموارد يقفان عائقا أمام تنفيذ الخطط الخدمية في وقت لم يعد فيه هذا التبرير مقنعا للسكان الذين يواجهون هذه التحديات يوميا وسط تكرار الوعود من دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.. المزيد في التقرير اعلاه.