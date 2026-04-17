صلاح الدين تنافس في منتجاتها الزراعية.. فيديو

تسجيل أكثر من 20 نوعا من الفواكه مدعوما بوفرة المياه وتكامل جهود الفلاحين.

أوجد تنوع الإنتاج الزراعي في مناطق جنوبي حالة انتعاش لافتة هذا الموسم مع تسجيل أكثر من عشرين نوعا من الفواكه مدعوما بوفرة المياه وتكامل جهود الفلاحين والجهات الزراعية. وقال فلاحون التقاهم مراسل إن هذا التنوع يمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدين في الوقت ذاتِه حاجة القطاع إلى مزيد من الدعم الحكومي لضمان استدامة الإنتاج وتطويره.. المزيد في التقرير اعلاه.