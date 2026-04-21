تعطل تنفيذ المخطط العمراني الجديد للضلوعية

مسؤولون محليون: بعض المواطنين يرفضون إدراج أراضيهم ضمن المخطط الأساسي للمشروع.



يصطدم ملف الخدمات في قضاء الضلوعية بمحافظة بعقبات متراكمة تعرقل الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ على الرغم من إقرار تصميم أساس يقوم على رؤية عمرانية متكاملة. وقال قائممقام قضاء الضلوعية لمراسل إن اعتراضات عدد من المواطنين على إدراج أراضيهم ضمن المخطط الأساسي أوقفت تنفيذ المشروع حتى الآن مما أدخل الملف في حالة جمود بالتزامن مع تصاعد المطالب بإنهاء معاناة الطرق الترابية وتحسين واقع الخدمات في المناطق الأكثر تضررا.. التفاصيل في التقرير اعلاه.